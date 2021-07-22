Забайкальским пожарным повысят зарплату после обращения к Путину

Правительство Забайкальского края пообещало повысить заработную плату пожарным из села Мангут Кыринского района, которые пожаловались во время прямой линии президенту Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Заработную плату сотрудникам краевого ГУ «Забайкалпожспас», которые обратились на «Прямую линию с Владимиром Путиным», повысят с 1 июля, перерасчет сделают после внесения изменений в нормативно-правовые акты», – отметили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Уточняется, что проект нормативно-правового акта, регламентирующий повышение оплаты труда сотрудникам ГУ, разработан. Вне зависимости от даты принятия документа перерасчет зарплаты краевых пожарных планируется произвести с 1 июля.

«Уровень оплаты труда работников региональных подразделений пожарной охраны будет приравнен к оплате труда сотрудников соответствующих федеральных структур – МЧС России. Для этого Минфин планирует ввести доплату по примеру «указных» категорий работников бюджетной сферы – врачей, учителей. По предварительным подсчетам, ежегодно в бюджете Забайкалья на эти цели необходимо предусматривать порядка 500 миллионов рублей. Как только окончательная сумма потребности будет подтверждена, в кратчайшие сроки отработаем с федеральными коллегами», – сообщил первый вице-премьер Забайкалья Андрей Кефер.

В июне пожарные из Мангута рассказали президенту, что работают в региональной структуре «Забайкалпожспас» и получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Президент пообещал обсудить этот вопрос с губернатором, прокуратура Забайкалья после обращения начала проверку.