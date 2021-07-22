Рубль на открытии торгов укрепился к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился, курс евро снизился на 3,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 74,02 рубля. Курс евро снизился на 3,75 копейки и составил 87,28 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов снизился к доллару и евро.