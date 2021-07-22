Сенат США утвердил переговорщика по стратегической стабильности

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Предполагается, что Дженкинс возглавит американскую делегацию на переговорах с Россией по стратегической стабильности.

Как следует из результатов голосования, показанного телеканалом C-SPAN, утверждение Дженкинс на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности поддержали 52 сенатора, 48 выступили против, передает ТАСС.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы Дженкинс была координатором программ по снижению угроз в Бюро Госдепартамента по международной безопасности и нераспространению. Она также являлась основателем и руководителем организации «Цветные женщины за мир, безопасность и разрешение конфликтов» (Women of Color Advancing Peace, Security and Conflict Transformation, WCAPS).

Дженкинс представляла США в программе «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения», а также на четырех саммитах по ядерной безопасности, которые прошли в период с 2010 по 2016 год. Прошла службу в ВМС США.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что консультации РФ и США по стратегической стабильности состоятся 28 июля, и пообещал назвать дату позже.

Напомним, первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.