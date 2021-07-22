 

Путин поддержал предложение ЕР о прямом доступе производителей на ярмарки и рынки

22.07.2021, 4:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки.

Глава государства поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах и создание условий для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

Организовать прямые поставки от производителей на рынки и ярмарки ЕР предложила на совещании по снижению цен на «борщевой набор».

«Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок и обеспечим снижение цен», – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом.

Она пояснила, что эту работу начали вместе с ЕР. «С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание. Ярмарки нужно организовать максимально быстро у метро, железнодорожных и автобусных станций, на городских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров. Такая совместная работа правительства, регионов и «Единой России» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора», – добавила Абрамченко.

Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Опубликованы цены на новые смартфоны Realme GT Explorer Master Edition

30.07 / В районе Пуэрто-Рико сформировался новый тропический шторм

09.02 / “Ни меня, ни моего мужа это не остановит”. Жена Медведчука прокомментировала ее внесение в базу “Миротворца”

15.02 / У Лукашенко есть 10 резиденций и “подаренный” Maybach за треть миллиона евро – СМИ

10.10 / Украинские фермеры держали в рабстве девять человек

03.07 / В Германии объявили о реорганизации военного спецназа, причина – связи бойцов с неонацистами

08.01 / Инфекционист назвал места в Москве с наибольшим риском заразиться коронавирусом

24.11 / У взятых в заложники в Петербурге детей обнаружили травмы

15.09 / В Беларусь на учения прибыли российские десантники

12.11 / Пожар в рязанском торговом центре ликвидировали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика