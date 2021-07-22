Грызлов назвал новые языковые нормы на Украине отходом от минских соглашений

Новые языковые нормы на Украине – еще один шаг по отходу от минских соглашений, считает полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.

«Шестнадцатого июля на Украине вступили в действие новые языковые нормы, которые являются еще одним шагом в сторону от минских соглашений, предусматривающих право Донбасса на языковое самоопределение», – приводит его слова РИА «Новости».

С 16 июля 2021 года на Украине все фильмы должны демонстрироваться только на государственном языке. В октябре уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.