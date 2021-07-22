Нафтогаз испугался потери Украиной транзита газа после 2024 года

Руководство «Нафтогаза Украины» полагает, что РФ прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года, сообщило Reuters.

Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выступил с утверждением, что РФ якобы «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Витренко также выразил мнение, что для обеспечения энергетической безопасности Украины якобы должна стать членом НАТО, передает ТАСС.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

В Госдепе США также заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.

Кроме того, Германия обязалась соблюдать букву и дух Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. При выработке соглашения с ФРГ США тесно консультировались с Украиной и Польшей.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.