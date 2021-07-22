 

США объяснили влияние Украины и Польши на сделку с Германией по газу

22.07.2021, 3:06, Новости дня
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Власти Соединенных Штатов при выработке соглашения с ФРГ по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2» тесно консультировались с Украиной и Польшей, сообщила высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Хотя мы по-прежнему выступаем против трубопровода, мы пришли к выводу, что санкции не остановят его строительство и угрожают подорвать жизненно важный союз с Германией, а также с ЕС и другими европейскими союзниками», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

По словам чиновницы, целью переговоров с Германией было «обсуждение пакета мер, которые направлены на сокращение рисков», связанных с реализацией проекта.

«Данный пакет предназначен для устранения коренных причин этих рисков – использования Россией энергетики как геополитического оружия и уязвимости таких стран, как Украина, которые зависят от российского газа и оплаты транзита <…>. В рамках этого процесса мы и наши германские партнеры тесно консультировались с Украиной и Польшей, а также с другими странами, которым может навредить данный проект, относительно их обеспокоенности», – сообщила представитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.

Накануне в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента РФ Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Как сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

При этом Германия обязалась соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.



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