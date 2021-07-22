В «Зеленом патруле» рассказали о ситуации с лесными пожарами в Якутии

«Размах лесных пожаров в республике таков, что дым протянулся на тысячи километров и дошел до юга Сахалина, однако в самой Якутии ни один населенный пункт не пострадал, их все отстояли», – сказал газете ВЗГЛЯД глава «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. Ранее глава Якутии Айсен Николаев доложил на совещании с президентом Владимиром Путиным о ситуации с пожарами в республике.

«Местные власти прилагают огромные усилия для борьбы с огнем. Это видно по работе якутского лесопожарного центра. Этот штаб фактически координирует все действия спасателей и пожарных», – отметил председатель правления Всероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Благодаря работе штаба, около 300 волонтеров ускоренно прошли специальную подготовку и уже приступили к борьбе с очагами пожаров, отметил эксперт. «Всего порядка 800 человек из разных подведомственных учреждений, в том числе по линии федеральных ведомств, из Минприроды России, работают на локализации пожара. Конечно, справиться с таким огромным бедствием очень сложно, но до сих пор в Якутии не допустили приближения огня к населенным пунктам, их отстояли. Это большое достижение», – уверен Нагибин.

Собеседник добавил, что в Якутию доставлена дополнительная техника для вырубки просек, чтобы «огонь не прошел ни по верху, ни по низу». «Это наиболее эффективная мера по борьбе с лесными пожарами. Такой специфической техники всегда не хватает. Но сейчас ее поставляют именно в Республику Саха», – отметил Нагибин.

Руководитель «Зеленого патруля» также отметил эффективность применения самолетов-зондировщиков Ан-26, которые могут искусственно вызывать осадки. «Эта техника помогает быстрее тушить пожары. Но ситуация все равно будет оставаться сложной, пока не изменится погода, пока в республике не начнутся проливные дожди», – подытожил Нагибин.

В среду глава Якутии Айсен Николаев в режиме видеоконференции обсудил с президентом Владимиром Путиным ситуацию с пожарами. В совещании также участвовали члены правительства. В настоящее время, по данным главы МЧС Евгения Зиничева, в Якутии действуют 208 очагов пожаров, из которых 85 уже локализованы. Из них на расстоянии порядка пяти километров от населенных пунктов пока еще действует семь пожаров.

«Из-за сильного задымления прекращалась работа аэропорта в Якутске, а также вводилось ограничение судоходства на реке Лене», – добавил Зиничев.

Как информирует ТАСС, Путин счел необходимым подготовить предложения о передаче полномочий по лесоохране на федеральный уровень – для регионов с обширными лесами и низкой плотностью населения. Николаев поддержал эту инициативу. По его словам, вопросы борьбы с пожарами на огромных площадях леса стоит решать не на уровне регионов.

Для борьбы с пожарами в Якутию дополнительно переброшены три самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС. За время работы они совершили 184 вылета, провели свыше 900 сливов, сбросив 5 тыс. тонн воды. Общая группировка по борьбе с пожарами состоит из 2,3 тыс. человек, 290 единиц техники и 12 воздушных судов.