Памятник Александру Невскому планируют открыть осенью на берегу Чудского озера

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» откроют осенью 2021 года в районе деревни Самолва Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера, где в 1242 году состоялось Ледовое побоище, сообщил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

«Мы по плану в августе должны выйти на сборку нашего скульптурного изображения на месте. Осенью этот памятник будет открыт, мы движемся в графике», – пояснила Овсиенко, передает РИА «Новости».

По ее словам, композиции Виталия Шанова, в прибрежной зоне уже появился парк в форме щита и меча, где меч – это аллея, ведущая к мемориалу.

«Вражеские щиты имеют форму чешуи змеи. Это аллегория на Георгия-победоносца, каждая конная фигура подбивает вражеские стяги – прообраз библейского зла», – уточнила скульптор.

В пресс-службе РВИО также рассказали, что общая высота скульптурной композиции вместе с флаговой группой составит 15 метров, при этом высота конных фигур воинов – пять метров. Сейчас все элементы скульптурной композиции вылеплены в глине, большая часть из них уже отлита в бронзе.

Отмечается, что до конца августа 2021 года монумент будет полностью изготовлен в бронзе.

Ранее активистка Российского движения школьников 16-летняя Елизавета Жилина из Анжеро-Судженска на российском сервере Minecraft вместе с администрацией портала построила памятник Александру Невскому.