 

Меркель обсудила с Путиным «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину

22.07.2021, 1:18, Новости дня
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Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину.

«Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток – 2», – приводит ее слова ТАСС.

Деммер добавила, что «обсуждались также двусторонние вопросы».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.



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