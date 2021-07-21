Газета ВЗГЛЯД подверглась DDoS-атаке

Уже более 12 часов на сайт газеты ВЗГЛЯД ведется DDoS-атака с ip-адресов Литвы, Польши, Германии, США, Канады, Китая и Южной Кореи. Многотысячные запросы поступают на серверы газеты с целью перегрузки мощностей и ограничения доступа читателей.

«Атака производится на ресурсы газеты, находящиеся в разных дата-центрах и городах, что говорит о явно спланированной акции. В среду днем на короткий промежуток времени у небольшого процента пользователей сайт vz.ru мог открываться с некоторой задержкой. Стабильность работы сайта была оперативно восстановлена. Наши IT-специалисты мониторят ситуацию», – прокомментировал ситуацию главный редактор газеты ВЗГЛЯД Константин Кондрашин.

Напомним, 30 июня хакеры попытались атаковать прямую линию президента РФ Владимира Путина. Кроме того, 15 июля массированной кибератаке подверглись сайты органов власти Крыма. Днем позже DDoS-атаке подвергся официальный сайт Минобороны России.

Ранее замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил на «Инфофоруме» в Сочи, что в 2020 году «большинство компьютерных атак на российское информационное пространство было совершено из-за рубежа, главным образом с территории США, Германии и Нидерландов.