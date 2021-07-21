 

Поджог синагоги в Херсоне. Суд огласил приговор двум неонацистам

21.07.2021, 23:26, Новости дня
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В прокуратуре подчеркнули, что обвиняемые подожгли здание Херсонской иудейской религиозной общины “Хабад” на почве национальной и религиозной вражды.

Приговором суда обвиняемые были признаны виновными в совершении поджога и повреждении культового сооружения (ч. 2 ст. 194, ст. 178 Уголовного кодекса Украины). Им назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с применением испытательного срока на один год.

Контекст:

20 апреля 2020 года произошел поджог здания Херсонской иудейской религиозной общины “Хабад”. Ночью неизвестные бросили бутылку с горючим веществом в местную синагогу. В результате нападения немного обгорела дверь, никто не пострадал. 

В мае 2020 года СБУ задержала двух подозреваемых в попытке поджога синагоги. Сообщалось, что они “поддерживают нацистскую идеологию”, а поджогом здания решили “отметить” годовщину со дня рождения лидера нацизма Адольфа Гитлера. В СБУ утверждали, что злоумышленники задержаны 9 мая “при попытке осуществить новые провокации в день 75-й годовщины победы над нацизмом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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