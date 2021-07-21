“Угрожает безопасности”. Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу “Северного потока – 2”

“В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по “Северному потоку – 2″, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС”, – заявил министр.

Он отметил, что соответствующие письма уже направлены в Брюссель и Берлин.

Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку 2, який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

МИД Украины опубликовал совместное заявление Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. В нем указано, что решение о строительстве “Северного потока – 2”, одобренное в 2015 году спустя считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический и кризис, кризис в сфере безопасности, а также кризис доверия в Европе.

“Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС. Всякая достойна доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она должна также быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, которые наиболее сильно ощущают на себе негативные последствия “Северного потока – 2”, – говорится в заявлении.

Кулеба и Рау подчеркнули, что “актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает “Северный поток – 2”.

“Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису в сфере безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия. Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска “Северного потока – 2″, пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности”, – заявили они.

21 июля МИД Германии опубликовал текст документа, озаглавленного “Совместное заявление Соединенных Штатов и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей”. Вашингтон и Берлин достигли соглашения по строительстсу “Северного потока – 2”.

Согласно документу, Германия применит национальные санкции против России, и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. “Это обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала трубопроводы, в том числе “Северный поток – 2″, для достижения агрессивных политических целей”, – говорится в тексте.

Транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия “будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины” на сумму не менее $1 млрд, которая пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн и будет работать над увеличением своих взносов в ближайшие годы.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос “Северного потока – 2” должен обсуждаться на саммите лидеров “Нормандской четверки”. Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

В Офисе президента считают, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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