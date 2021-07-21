В США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда

В случае вооруженного конфликта с Россией исходящая из Калининградской области угроза для военных НАТО настолько велика, что Североатлантический альянс будет вынужден прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона, написал американский военный специалист Себастьян Роблин на портале 19FortyFive.

В материале утверждается, что причиной войны между Россией и Североатлантическим альянсом теоретически могут стать прибалтийские страны, передает РИА «Новости».

По мнению Роблина, ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, в случае конфликта РФ и НАТО будут представлять «болезненную занозу в боку Альянса».

При таком сценарии, по мнению автора статьи, ракетные комплексы, установленные в самом западном регионе России, будут препятствовать передвижению воздушных, морских и сухопутных сил через Польшу и Литву.

Проблемой для сил НАТО станут и радары российской разведки, так как их расположение обеспечит им сбор стратегически важных разведданных, которые могут выдать будущие действия противника, добавил Роблин.

По его мнению, угроза, якобы исходящая из Калининградской области для военных Альянса в случае вооруженного конфликта, настолько велика, что НАТО будет вынуждено прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона.

Ранее в среду начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выразил опасения в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области, предположив, что РФ устроит Британии новый Перл-Харбор. Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «некомпетентным специалистам из ВВС Британии стоит ознакомиться с военной доктриной России».

Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО. Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий «захвата» Калининграда идиотизмом. В Совфеде рекомендовали «любителям бредовых сценариев» успокоиться.

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему НАТО угрожает напасть на Калининград.

Сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда тем, что «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу».