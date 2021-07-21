“Так и до рогаток дойдут”. Гармаш сообщил, что оккупанты на Донбассе лазером “ослепляют” камеры миссии ОБСЕ

“В ходе видеоконференции особое беспокойство было высказано по поводу продолжения многочисленных ограничений, в частности на оккупированных территориях, свободы передвижения представителей СММ ОБСЕ и вывода из строя или уничтожения оборудования технических средств мониторинга миссии”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/317413786835705

Член украинской деленации, журналист Сергей Гармаш в Facebook сообщил, что боевики “ослепляют” камеры миссии.

“Новинка в сфере препятствования работе СММ ОБСЕ: зафиксированы случаи “ослепления” камер наблюдения миссии при помощи лазерного излучения… Так они и до рогаток дойдут”, – написал он.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3566364286797028

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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