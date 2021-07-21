Неизвестные зарегистрировали в США мошеннический “клон” сайта “ПриватБанка”

Зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт (https://p-invest.site) на 100% является мошенническим и использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия, пояснил пресс-секретарь банка Олег Серга.

https://www.facebook.com/sergaoleg/posts/4510161195683408

“Злоумышленники обещают высокий доход по схеме, напоминающей финансовую пирамиду. Сайт имеет односторонний канал связи: после заполнения формы оператор звонит, чтобы “дожать” человека”, – рассказали в банке.

В “ПриватБанке” подчеркнули, что никогда не проводят призовые опросы, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений.

https://www.facebook.com/privatbank/posts/4387659097921250

Мошеннический сайт ведется только на русском языке. На нем утверждается, что “ПриватБанк” открывается для частных инвесторов”.

Сайт предлагает “начать зарабатывать уже сегодня”, для этого необходимо заполнить форму для регистрации, дождаться звонка якобы “официального представителя банка” и “подтвердить регистрацию”, после чего “выбрать размер инвестиции и получить первую прибыль уже через 30 дней”.

“ПриватБанк” обратился в правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.

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