Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения и “Северный поток – 2”

“Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод “Северный поток – 2”, – говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили “двусторонние вопросы”, отметили в пресс-службе, но их содердание не уточнили.

Пресс-служба Кремля о разговоре пока не информировала.

Контекст:

Разговор Путина и Меркель состоялся на фоне предстоящей публикации соглашений между США и ФРГ, достигнутых по вопросу строительства “Северного потока – 2”. Их должны обнародовать позже в среду, сообщала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она также раскрыла некоторые детали соглашений. В частности, Вашингтон и Берлин намерены добиваться продления договора о транзите российкого газа через украинскую газотранспортную систему еще на 10 лет. Также ФРГ будет принимать меры, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона сообщал 20 июля, что США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить “Северный поток – 2”.

По информации Reuters, США в рамках сделки с ФРГ по “Северному потоку – 2” оставляют право вводить санкции.

В свою очередь Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

Агентство Bloomberg, которое получило черновой вариант проекта соглашения между Берлином и Вашингтоном, написало, что Германия обязалась применить национальные меры против РФ, если Россия использует газ как оружие против Украины. В частности, ввести ограничение на экспорт энергоносителей из РФ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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