 

“Удивляет, что причины ЧП берутся озвучивать чиновники”. В “Рівнеазоті” рассказали о ситуации на заводе после аварии

21.07.2021, 20:44, Новости дня
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В данный момент на предприятии завершает работу специальная комиссия химиков и инженеров, которая анализирует причины аварии и готовит компетентное экспертное заключение, а также разрабатывает меры по снижению производственных рисков в будущем.

Кроме того, на всех трех заводах азотного холдинга Ostchem в течение следующих 10 дней пройдут дополнительные технические проверки безопасности работы всех цехов, тщательная диагностика всех трубопроводов и оборудования. Персоналу проведут дополнительный инструктаж и учения по технике безопасности. 

“Нас удивляет, что причины произошедшего ЧП берутся озвучивать чиновники, которые совершенно далеки от производственных процессов в химии, у которых нет достаточных данных для комментариев. Как только будет полное заключение специальной комиссии, мы, естественно, публично озвучим причину произошедшего”, – пообещал директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

Ранее глава МВД Денис Монастырский заявлял, что предварительная причина аварии на заводе – несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.

Пресс-служба Group DF отмечает, что в 2020 году в “Рівнеазот” было вложено 120,6 млн грн. капитальных инвестиций. Они были направлены в первую очередь на модернизацию оборудования и развитие производственных площадок. План капитальных инвестиций на 2021 год превышает 130 млн. грн.

Контекст:

20 июля на заводе “Рівнеазот”, расположенном в селе Городок в 10 км от Ровно, произошла разгерметизация трубопровода в цехе по производству азотной кислоты. Очевидцы аварии сообщили, что над предприятием образовалось рыжее облако.

После выброса нитрозных газов на “Рівнеазоті” главный санврач Ровенской области Роман Сафонов призвал “закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется”. “Но пока она в пределах нормативных уровней”, – отметил он.

Укргидрометцентр также предупреждал о возможных кислотных дождях после аварии.

Предприятие “Рівнеазот” в 2011 году вошло в холдинг Ostchem, объединяющий активы азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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