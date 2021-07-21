Грызлов: Киев активизирует вооруженные акции против гражданского населения в Донбассе

Полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев активизирует вооруженные акции в Донбассе, в том числе против гражданского населения.

«Совсем недавно (16 июля) украинские военные совершили теракт на газопроводе в Буденновском районе Донецка», – сообщил Грызлов журналдистам, передает РИА «Новости».

Напомним, постпред Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил о гибели в Донбассе за год 45 украинских военных. ЛНР и ДНР сообщают о постоянных нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, которые открывают огонь, в частности, и из запрещенных минскими договоренностями минометов.