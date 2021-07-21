 

Грызлов: Киев активизирует вооруженные акции против гражданского населения в Донбассе

21.07.2021, 19:54, Новости дня
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Полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев активизирует вооруженные акции в Донбассе, в том числе против гражданского населения.

«Совсем недавно (16 июля) украинские военные совершили теракт на газопроводе в Буденновском районе Донецка», – сообщил Грызлов журналдистам, передает РИА «Новости». 

Напомним, постпред Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил о гибели в Донбассе за год 45 украинских военных. ЛНР и ДНР сообщают о постоянных нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, которые открывают огонь, в частности, и из запрещенных минскими договоренностями минометов. 



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