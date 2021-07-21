 

Белый дом официально назвал дату визита Зеленского

21.07.2021, 19:50, Новости дня
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Отмечается, что “президент Байден с нетерпением ждет возможности” принять Зеленского в Белом доме.

“Визит подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”, – говорится в заявлении. 

Также эта встреча подтвердит тесное сотрудничество между США и Украиной в области энергетической безопасности и поддержку США усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, считают в Белом доме. 

Контекст:

7 июня Зеленский и президент США Джо Байден провели второй телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон этим летом. Зеленский писал, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что обсуждается дата в конце июля.

17 июля СМИ со ссылкой на источники писали, что США предлагают перенести дату визита на август, и украинская сторона недовольна этим.  

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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