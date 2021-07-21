С новым накопителем Prospector 950 можно майнить Chia

Состоялась презентация накопителя Prospector 950, ресурс которого позволяет майнить криптовалюту Chia. Как сообщили представители компании ADATA, разработавшие данное устройство, накопитель соответствует требованиям сертификации NVMe 1.3 и работает в формате M.2 2280.

Объем данных, которые можно хранить на Prospector 950, составляет 1 Тб. Соотношение скоростей чтения и записи информации – 3500 к 3000 Мб в секунду.

Эти и другие характеристики делают накопитель вполне пригодным для майнинга криптовалюты, говорят специалисты. Кстати, ресурс примерно в сорок раз больший, чем у обычных устройств такого рода, а производитель предоставляет пятилетнюю гарантию. Вес устройства – всего 9 г.