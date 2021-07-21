 

С новым накопителем Prospector 950 можно майнить Chia

21.07.2021, 19:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Состоялась презентация накопителя Prospector 950, ресурс которого позволяет майнить криптовалюту Chia. Как сообщили представители компании ADATA, разработавшие данное устройство, накопитель соответствует требованиям сертификации NVMe 1.3 и работает в формате M.2 2280.

Объем данных, которые можно хранить на Prospector 950, составляет 1 Тб. Соотношение скоростей чтения и записи информации – 3500 к 3000 Мб в секунду.

Эти и другие характеристики делают накопитель вполне пригодным для майнинга криптовалюты, говорят специалисты. Кстати, ресурс примерно в сорок раз больший, чем у обычных устройств такого рода, а производитель предоставляет пятилетнюю гарантию. Вес устройства – всего 9 г.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / Задержанный в Южном Судане россиянин вернулся в Россию

04.04 / В Иордании пресекли попытку переворота, власти арестовали 20 человек

03.06 / Очень повезло — в США девушка сумела отбить своих собак у медведицы, сбросив её со стены

04.07 / Новая Toyota Mirai выйдет осенью в Японии

13.05 / Австрия выступила против распределения беженцев между странами Евросоюза

26.03 / Среди киевских спасателей служит кот со званием майора – ГСЧС

23.02 / Администрация Байдена решила строить отношения с Китаем с позиции силы

20.10 / Армения объявила об отступлении ВС Азербайджана на юге Карабаха

22.03 / Путину назвали условия для улучшения отношений между РФ и ЕС

24.12 / С целью устранения сильного конкурента — Rebelión о критике российской вакцины на Западе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика