С новым накопителем Prospector 950 можно майнить Chia
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Состоялась презентация накопителя Prospector 950, ресурс которого позволяет майнить криптовалюту Chia. Как сообщили представители компании ADATA, разработавшие данное устройство, накопитель соответствует требованиям сертификации NVMe 1.3 и работает в формате M.2 2280.
Объем данных, которые можно хранить на Prospector 950, составляет 1 Тб. Соотношение скоростей чтения и записи информации – 3500 к 3000 Мб в секунду.
Эти и другие характеристики делают накопитель вполне пригодным для майнинга криптовалюты, говорят специалисты. Кстати, ресурс примерно в сорок раз больший, чем у обычных устройств такого рода, а производитель предоставляет пятилетнюю гарантию. Вес устройства – всего 9 г.
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