 

До 2040 года мировой рынок квантовых вычислений вырастет до 850 млрд долларов

21.07.2021, 19:48, Новости дня
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По прогнозам аналитиков компании BCG, менее чем через два десятилетия, до 2040 года, объем мирового рынка квантовых вычислений составит не менее 840 млрд американских долларов.

Эксперты напоминают, что данный сектор высоких технологий находится еще на самой начальной стадии подъема. Так, в 2017 году весь объем инвестиций в мире оценивался в 600 млн долларов. На сегодня же эта сумма выросла более чем вдвое.

Также специалисты ожидают, что через два года каждая пятая крупная компания в мире начнет выделять средства, предназначенные для развития квантовых технологий. Кстати, три года назад это делали не более одного процента корпораций. Сегодня доверие к таким технологиям значительно выше из-за крупных достижений в данной сфере.



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