 

Ученые не советуют играть на смартфоне от скуки

21.07.2021, 18:54, Новости дня
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Никогда не играйте на смартфоне только потому, что вам скучно и нечего делать, предупреждают ученые из Бельгии. Такая форма поведения крайне деструктивна.

Исследования показали, что именно игра от скуки делает человека наиболее зависимым. Мало того, что он перестает заниматься полезными делами, он еще и начинает терять чувство времени, говорят специалисты. В этом плане особенно опасны простенькие игрушки типа шариков или разных пасьянсов.

Свои выводы ученые сделали после исследования, проведенного в фокус-группе из 60 добровольцев. Людей попросили поиграть на смартфоне, когда им не чем было заняться. Со временем оказалось, что они начинали тратить на игру все больше и больше времени, а сама игра становилась основным занятием на протяжении дня.



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