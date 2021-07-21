Стало известно, когда стартует производство беспроводных наушников Apple AirPods 3

В сети появились слухи о том, что третье поколение беспроводных наушников AirPods выйдет на рынок уже в следующем месяце. О начале производства в августе первыми сообщили поставщики комплектующих для компании Apple.

Впрочем, слухи могут так и остаться слухами, говорят эксперты. Они напоминают о том, что еще прошлым летом очень авторитетный источник прогнозировал начало массового производства AirPods 3 в начале текущего года. Однако уже пошла вторая половина 2021-го…

Пока же известно, что третье поколение должно выйти с дизайном. Который почти полностью будет повторять внешний вид AirPods 2. О точной дате выпуска AirPods 3 официально еще ничего не заявлено. Представители Apple по этому поводу молчат.