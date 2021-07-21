Компания HP наконец-то устранила 15-летнюю уязвимость в драйверах

Оказывается, под брендами HP и Samsung на протяжении 15 лет выпускались принтеры с уязвимостями в драйверах. И только теперь компания HP объявила, что данную проблему их специалистам удалось устранить.

Речь идет о драйвере ssport. sys, который проявился в ПО печатных устройств еще в 2005 году, поясняют специалисты. Долгое время о самом наличии уязвимости даже не было известно. Впервые эксперты забили тревогу только в феврале текущего года.

Отметим, что уровень угрозы данной уязвимости оценен в 8,8 балла по десятибальной шкале CVSS. Хуже всего то, что злополучный драйвер после подключения принтера к компьютеру или другому устройству начинал загружаться вместе с операционной системой Windows.