 

В 2022 году выпуск iPhone без поддержки формата связи 5G прекратится

21.07.2021, 18:00, Новости дня
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Новый формат передачи данных 5G – это уже не роскошь, а необходимость, отмечают эксперты, комментирую намерения компании Apple в будущем году оснащать все без исключения модели iPhone встроенными модемами для работы в сетях пятого поколения.

Как сообщают авторитетные инсайдерские источники, данное правило будет касаться также и моделей смартфонов эконом-класса. В таком решении есть позитивная и негативная сторона. Большой плюс в том, что само по себе наличие 5G больше не будет восприниматься как признак более дорогого смартфона.

Но большой минус для людей, которые, возможно, рассчитывали купить хороший смартфон без 5G, но по более низкой цене. Вряд ли сети пятого поколения будут развернуты по всей территории хотя бы наиболее развитых стран, отмечаю, специалисты. Поэтому и платить на 5G в смартфоне не всегда есть смысл.



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