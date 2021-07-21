 

Седокова стала членом жюри своего любимого шоу

21.07.2021, 17:10, Новости дня
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“Успела. Вчера сбылась моя мечта – я в жюри любимого шоу. Угадаете в каком?” – написала она. 

Артистка проиллюстрировала публикацию снимком, на котором запечатлена со светлым оттенком волос в красном обтягивающем платье.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой “ВИА Гры”. После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”. Артистка живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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