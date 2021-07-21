 

Путин назвал повышение цен на овощи «особо острым вопросом»

21.07.2021, 16:52, Новости дня
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Подорожание базовых продуктов питания в РФ стало острым вопросом, сообщил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов.

На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.



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