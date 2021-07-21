 

Нардеп Качура: Самая большая амбиция сейчас — помочь президенту

21.07.2021, 16:18, Новости дня
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На вопрос журналиста, в какой сфере он хочет дойти до статуса “генерала” – в политике, адвокатуре или какой-то другой области – Качура подчеркнул: “Есть и такое понятие, как “ряженые генералы” – люди, которые занимают какую-то должность, но внутри пустые. Я хотел бы не просто иметь статус, а быть признанным по результатам работы среди граждан и коллег. Что будет дальше – посмотрим. Самая большая амбиция сейчас – помочь президенту, которого поддержало 73% граждан, реализовать самый запрос – запрос на справедливость”.

Нардеп добавил, что ответственность политиков, которые сейчас представлены во власти, возросла.

“Да, наша ответственность увеличилась, потому что есть осознание того, насколько большие надежды возложены на нас. Думаю, что многое еще нужно сделать. Мы еще не реализовали запроса общества на справедливость. А это самое главное, ведь люди при обращении в правоохранительные органы, суд, любых контролирующих органов должны быть уверены в установлении этой справедливости. Надеюсь, нам этот запрос удастся реализовать”, – отметил Качура.

Контекст:

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии “Квартал 95”.

Качура был избран в парламент от президентской партии “Слуга народа”, получил № 49 в списке. Он юрист по образованию, кандидат юридических наук, был адвокатом партии и президента Зеленского, внештатным советником главы Офиса президента. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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