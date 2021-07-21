 

Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу

21.07.2021, 15:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство РФ в Вене.

«Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык… Страны Европы и РФ – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что РФ и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме.

Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к РФ и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook.

Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что РФ по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.

«По просьбе Маттиаса направили ему фото президента РФ с личным автографом. А также несколько книг о РФ и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.10 / Умер основатель московского театра «Тень» Илья Эпельбаум

15.12 / Компания Samsung делает ставку на складные смартфоны

29.10 / Ереван сообщил о бомбежке ВВС Азербайджана города Мартакерт на севере Карабаха

22.08 / Седаны Cadillac CT4-V и CT5-V серии Blackwing выйдут летом 2021 года

28.02 / Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

28.09 / В киевском метро под колесами поезда погиб человек

01.02 / Проверки соблюдения комендантского часа ужесточили во Франции

03.03 / “Умираю”. Жена футболиста Аршавина, лицо которой изувечила болезнь, оказалась в реанимации

16.01 / Эксперт усомнился в способности систем распознавания лиц определять национальности

08.07 / Жителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика