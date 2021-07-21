Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство РФ в Вене.

«Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык… Страны Европы и РФ – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что РФ и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме.

Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к РФ и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook.

Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что РФ по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.

«По просьбе Маттиаса направили ему фото президента РФ с личным автографом. А также несколько книг о РФ и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве.