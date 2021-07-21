“Одна из лучших совместных работ”. Дочь Уиллиса и Деми Мур отпраздновала 30-летие вместе с родителями
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На фото дочь актеров запечатлена в обнимку с родителями. Во время съемки она была в белой футболке. Ее мать позировала в красном-белом костюме, а отец был одет в джинсы и рубашку.
“30 лет назад состоялась вторая из трех коллабораций Деми и Брюса”, – подписала она фото.
“Одна из лучших совместных работ”, – отреагировали на фото подписчики Скаут Уиллис.
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Контекст:
Скаут (1991) – средняя дочь Уиллиса и Мур. У нее также есть старшая сестра Румер (1988) и младшая Талула (1994). Их родители расстались после 13 лет брака.
Сейчас актер женат на модели Эмме Хеминг. Супруги воспитывают двоих дочерей – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).
Мур не комментирует свою личную жизнь.
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