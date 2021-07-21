 

В Одессе из СИЗО сбежал осужденный, позже полиция объявила о его задержании. СМИ опубликовали видео побега

21.07.2021, 13:36, Новости дня
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Правоохранители отметили, что для поисков и задержания осужденного в городе вводилась полицейская операция “Сирена”.

“Беглеца полицейские разыскали в Малиновском районе города, он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой. […] Теперь, кроме уже назначенного судом наказания за кражу, мужчина будет отвечать и за побег из-под стражи”, – говорится в сообщении.

21 июля “Обозреватель” разметил видео побега. На ролике зафиксировано, как мужчина не спеша преодолевает несколько рядов ограждений с колючей проволокой и исчезает из поля зрения, забравшись на высокий забор.

Его заметили вооруженные сотрудники СИЗО и сделали несколько выстрелов.

Издание отмечает, что беглец попал на территорию соседней исправительной колонии №14 (также охраняемой) и “беспроблемно покинул ее”.

Источники “Обозревателя” утверждает, что охрана СИЗО нарушила ведомственные инструкции, и вместо предупредительного выстрела в воздух и затем на поражение начала стрелять наугад.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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