 

Салат с ананасом. Топ-5 самых вкусных, простых и недорогих рецептов

21.07.2021, 13:36, Новости дня
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Курица с ананасом, курицей, кукурузой и сыром

Ингредиенты:

500 г куриного филе;
1 банка консервированных ананасов;
1 банка консервированной кукурузы;
3 яйца;
100 г твердого сыра;
майонез (можно заменить сметаной или белым густым йогуртом);
соль и специи.

1. Отварить куриное филе, дать ему остыть, после нарезать средними кубиками.
2. Сваренные вкрутую яйца нарезать кубиками.
3. Сыр натереть на терке.
4. Ананасы нарезать небольшими кусочками.
5. Смешать ингредиенты, добавить майонез, соль и специи по вкусу.

Фото: depositphotos.com

Салат с ананасом, грибами и курицей

Ингредиенты:

300 г куриного филе;
150 г консервированного или свежего ананаса;
150 г маринованных шампиньонов;
2 средние головки лука;
0,5 ст. л. уксуса.
0,5 ч. л. соли;
0,5 ч. л. сахара;
майонез (можно заменить сметаной или белым густым йогуртом);
соль и специи.

1. Отварить куриное филе, дать ему остыть, после нарезать небольшими кубиками.
2. Лук нарезать полукольцамии обдать кипятком. К луку добавить уксус, соль и сахар. Все перемешать.
3. Ананас нарезать небольшими кубиками.
4. Шампиньоны разрезать пополам. Добавить к ним лук (предварительно отжав его из маринада), и майонез.
5. Все тщательно перемешать, добавить соль и специи по вкусу и оставить в холодильнике на полчаса.

Фото: russianfood.com

Салат с ананасом, ветчиной, корейской морковью, кукурузой и сыром

Ингредиенты:

200 г ветчины;
200 г консервированного или свежего ананаса;
200 г консервированной кукурузы;
200 г твердого сыра;
200 г корейской моркови;
майонез (можно заменить сметаной или белым густым йогуртом);
соль и специи.

1. Ветчину нарезать длинными кусочками, а ананас – крупными.
2. Сыр натереть на терке. Добавить туда кукурузу, морковь, майонез.
3. Тщательно перемешать все ингредиенты, заправить майонезом, соль и специи по вкусу.

Фото: koolinar.ru

Салат с ананасом, крабовыми палочками, яйцами и сыром

Ингредиенты:

350 г крабовых палочек;
250 г консервированного или свежего ананаса;
3 вареных яйца;
250 г твердого сыра;
3–4 зубчика чеснока;
майонез (можно заменить сметаной или белым густым йогуртом);
соль, специи, зелень, маслины по вкусу.

1. Крабовые палочки и ананас нарезать небольшими кусочками.
2. Яйца и сыр натереть на крупной терке.
3. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и майонез. При желании –петрушку и нарезанные маслины.
4. Перемешать салат и поставить в холодильник на час.

Фото: russianfood.com

Салат с ананасом, креветками, пекинской капустой и гранатом

Ингредиенты:

300 г консервированного или свежего ананаса;
300 г мелких очищенных креветок;
1 небольшой кочан пекинской капусты;
100 г зерен граната;
1 ст. л. оливкового масла;
1 ч. л. лимонного сока;
1–2 ч. л. зернистой горчицы;
3 ст. л. сметаны;
соль и специи.

1. Креветки сварить в подсоленной воде и дать им остыть.
2. Нарезать капусту крупными кусочками, а ананас – средними. Добавить к ним креветки и гранат.
3. Смешать сметану, оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Заправить салат получившейся смесью.
4. Перемешать салат и поставить в холодильник на 10–15 мин.

Скриншот: Вкусный и простой рецепт от 1000menu / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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