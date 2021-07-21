“Наш край”: Власть бездумно избавляется от важных и стратегических активов

“Только за 2020 год государство получило 51 млрд грн убытков от деятельности госкомпаний. Причем, львиную долю этих убытков нанесли предприятия, которые должны быть сверхприбыльными: “Нафтогаз”, “Укрэнерго”, “Укрзалізниця”, “Энергоатом”. Прибыльными, согласно статистике, являются лишь 28% от общего количества госпредприятий. Ими умышленно не занимаются, чтобы продать за бесценок”, — заявил Сергей Шахов.

Он добавил, что власть бездумно избавляется от важных активов.

“Сейчас пытаются продать наиболее ликвидные, а иногда даже стратегические предприятия с тем, чтобы получить быстрые доходы. Власть задекларировала, что в этом году надеется получить 12 млрд грн от приватизации государственных объектов. Можно только представить, сколько предприятий уйдет “с молотка”, учитывая, до какого состояния их довели. В лучшем случае продажа будет по себестоимости компании. Именно с этой целью целый ряд потенциально выгодных для государства предприятий сейчас умышленно доводят до банкротства”, – убежден политик.

Нардеп отметил, что доходы от приватизации попадают в общий фонд государственного бюджета и там “растворяются”.

“Были прецеденты, когда власть за счет полученных средств от приватизации выплачивала государственные долги перед западными кредиторами. Фактически государство проедает эти средства и не инвестирует их в развитие экономики Украины”, – резюмировал Шахов.

В партии добавили, что необходимо запретить продажу госкомпаний ниже себестоимости их активов, не менее 30% денег от продажи госимущества передавать в местные бюджеты, а также создать специальный Фонд инвестиций, который будет наполняться средствами от приватизации госкомпаний. Такой фонд должен финансировать приоритетные государственные программы для стимулирования развития реального сектора экономики, считают в “Нашем крае”.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

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