 

Украинцев разозлил перевод сериала «Сваты»

21.07.2021, 13:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские пользователи Сети раскритиковали телеканал «1+1» после выхода первой серии комедийного сериала «Сваты» на украинском языке. По мнению зрителей, это испортило качество сериала.

«Я ожидала всего, но чтоб «Сватов» перевели на украинский, это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?» – написала пользовательница.

«Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех», – отметил другой, передает РИА «Новости».

«Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал … будем искать на просторах интернета на языке оригинала», – возмутился третий.

«Вы еще переведите «Бриллиантовую руку» на украинскую мову», – негодует один комментаторов.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.12 / COVID вдохновляющий? Подборка песен и клипов о коронавирусе

19.03 / Стало известно о скорой передаче ВМФ двух ДЭПЛ проекта 677 «Лада»

17.07 / Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID

13.10 / На Северном Кавказе за год ликвидировали 60 боевиков и предотвратили 19 терактов

23.03 / Евросоюз отложил пересмотр отношений с Россией до следующего саммита

28.06 / Компания Lexus откажется от выпуска F-версии купе LC

10.11 / Алиев объявил о возвращении Азербайджану трех районов вокруг Карабаха

23.12 / «Бомба замедленного действия» – во Франции всё больше афганских беженцев, выросших в условиях войны

23.12 / Жар, потеря обоняния и давление. Россияне жалуются на побочные эффекты вакцины “Спутник V”

18.09 / Украинский военный получил ранение из-за подрыва неизвестного устройства во время тушения пожара в зоне ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика