Украинцев разозлил перевод сериала «Сваты»

Украинские пользователи Сети раскритиковали телеканал «1+1» после выхода первой серии комедийного сериала «Сваты» на украинском языке. По мнению зрителей, это испортило качество сериала.

«Я ожидала всего, но чтоб «Сватов» перевели на украинский, это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?» – написала пользовательница.

«Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех», – отметил другой, передает РИА «Новости».

«Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал … будем искать на просторах интернета на языке оригинала», – возмутился третий.

«Вы еще переведите «Бриллиантовую руку» на украинскую мову», – негодует один комментаторов.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.