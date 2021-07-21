“Тупо Голливуд, тупо бомба-ракета”. Никитюк снялась в облегающих платьях
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“Очень простой вопрос: 1, 2, 3?” – написала она.
Телеведущая отметила, что снимки сняты в рамках промокампании нового сезона шоу “Хто зверху?” на “Новом канале”.
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“Ого, Леся! Что это за неверятная фотосессия? Тупо Голливуд, тупо бомба-ракета”, – прокомментировал подписчик t_a_r_a_s_s_s.
Контекст:
Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.
С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Хто проти блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Хто зверху?”.
Новый сезон шоу “Хто зверху?” стартует осенью 2021 года.
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