 

“Тупо Голливуд, тупо бомба-ракета”. Никитюк снялась в облегающих платьях

21.07.2021, 12:42, Новости дня
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“Очень простой вопрос: 1, 2, 3?” – написала она.

Телеведущая отметила, что снимки сняты в рамках промокампании нового сезона шоу “Хто зверху?” на “Новом канале”. 

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Ого, Леся! Что это за неверятная фотосессия? Тупо Голливуд, тупо бомба-ракета”, – прокомментировал подписчик t_a_r_a_s_s_s.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Хто проти блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Хто зверху?”. 

Новый сезон шоу “Хто зверху?” стартует осенью 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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