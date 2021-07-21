 

Кремль обозначил приоритет в распределении вакцин от ковида

21.07.2021, 12:24, Новости дня
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Конкретные российские вакцины от коронавируса будут в приоритетном порядке распределены для тех граждан, которые уже получили первый компонент, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«[Кремлю] известно [про то, что не все вакцины периодически в равной степени доступны населению], существует определенный график производства [вакцин], график поставок, распределение по регионам. Очевидно, что те, кто сделали первую прививку, они должны через три недели сделать вторую прививку, нельзя дольше ждать. Приоритет, конечно, для них», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что все производители, разработчики вакцин постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства.

«Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс, он идет», – сказал Песков.

Ранее в среду стало известно, что вакцины «ЭпиВакКорона» в Москве достаточно только для тех, кто уже получил первый компонент и делает вторую инъекцию.



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