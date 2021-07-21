На Украине захотели запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о запрете продажи алкогольной продукции, табачных изделий и электронных сигарет в магазинах, где реализуются продукты питания.

Автором инициативы выступил депутат Рады от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу, передает ТАСС.

«Запрещается продажа пива, кроме безалкогольного, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания <…> в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами», – говорится в тексте документа.

Проектом предусматривается, что алкоголь и сигареты должны продаваться только в специализированных торговых точках, «где другие товары, кроме перечисленных, не продаются». Нарушение этого требования повлечет за собой штраф в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сейчас этот показатель на Украине составляет 2379 гривен (около 87 долларов).

Ранее правительство РФ предложило в рамках реализации антитабачной концепции проработать вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и различных добавок, усиливающих зависимость.