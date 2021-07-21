“Тот случай, когда мама выглядит моложе сына”, ” Вечно молодая”. В сети обсуждают новое фото Ротару с сыном

“Всем прекрасного настроения и удачи”, – подписал он фото.

Отвечая на вопросы фолловеров, Евдокименко отметил, что они отправляются отдыхать, не уточнив куда именно.

“Тот случай, когда мама выглядит моложе сына”, – отреагировали на фото пользователи сети.

“Хорошего отдыха. Вечно молодая наша София Михайловна”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Rus Yevdokimenko (@rus_yevdokymenko)

Контекст:

Ротару – обладательница званий “Народная артистка СССР”, “Герой Украины”. В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.

В 1968 году певица вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. Руслан Евдокименко – ее единственный сын. Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.

В браке у Руслана и Светланы Евдокименко родилось двое детей – Анатолий (1994) и София (2001).

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