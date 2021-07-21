 

Марка Tesla побила рекорд по продажам китайских моделей

21.07.2021, 9:58, Новости дня
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Компания Tesla в прошлом месяце на китайском заводе выпустила свыше 28,5 тысяч новых электрокаров Tesla Model 3.

Данный объем на почти на треть выше, чем за май. Кроме того, на фоне апрельских продаж прирост составил в 2 раза. На модель Model 3 приходятся около 17 тысяч произведенных машин, тогда как версию Tesla Model Y выпустили в количестве 11,5 тысяч экземпляров. Вместе с тем на модель Model 3 приходится наибольшее количество сделок на китайском рынке, где предусмотрены различные льготы.

Кроме того, вышеуказанный автомобиль стали первым выпускать на территории Китая, тогда как несколько позже расширили линейку производимой техники. В настоящее время продолжают фиксировать рекорды продаж моделей Tesla на китайском рынке.



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