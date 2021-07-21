 

Lamborghini представила юбилейный кроссовер Urus

21.07.2021, 9:58, Новости дня
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Итальянский бренд Lamborghini объявил о выпуске юбилейного 15-тысячного кроссовера Lamborghini Urus.

В Сети уже опубликовали фотографии уникальной версии. Вместе с тем начало производство премиального паркетника началось около 3,5 лет назад. Юбилейная версия кроссовера Urus отправится к своему клиенту на территорию Великобритании. Автомобиль получил серебристый оттенок кузова. Несмотря на внушительные объемы выпуска, кроссовер Urus пока не смог превзойти по показателям моделям Huracan.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что данный автомобиль в течение нескольких лет сможет стать самым массовым среди всей линейки итальянского бренда. Пока в компании не озвучивают планов относительно выпуска других моделей.



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