Телефон президента Франции был в базе системы прослушки Pegasus – СМИ

В базу попал номер, которым Макрон пользовался с 2017 года и по нынешнее время. По данным журналистов, заказ на прослушку номера президента Франции поступил от марокканской разведки.

Помимо Макрона разведка Марокко была заинтересована в прослушке премьер-министра страны с 2017-го по 2020 год, а ныне мэра города Гавра Эдуара Филиппа и 14 ключевых министров правительства Франции.

Контекст:

18 июля группа международных СМИ опубликовала расследование о том, что власти ряда авторитарных стран годами следили за журналистами, активистами, политиками, учеными и бизнесменами с помощью программы-шпиона Pegasus, которую поставляла израильская компания NSO Group. Программа позволяла извлекать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофон. Изначально она была предназначена для использования против преступников и террористов.

Среди пострадавших от Pegasus оказалось более 180 журналистов, в том числе редакторы и руководители Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters.

