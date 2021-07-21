Nissan показала новый кроссовер Nissan Pathfinder для рынка России

Японская марка Nissan продемонстрировала обновленный внедорожник Nissan Pathfinder для российского рынка.

Официальная премьера транспортного средства состоялась в феврале, тогда как приобрести усовершенствованный экземпляр станет возможным к концу текущего года. На официальном сайте уже появились подробности об автомобиле. Разработчики сохранили прежнюю платформу, однако существенно модернизировали внешний вид. Что касается интерьера, то он также существенно обновлен.

Известно, что во всех версиях установили 3,5-литровый бензиновый двигатель на 288 л.с. мощности с автоматической трансмиссией. Пока в компании умалчивают информацию о стоимости внедорожника Pathfinder для российского рынка. Автомобиль собирают в США, откуда и будут осуществляться поставки в РФ.