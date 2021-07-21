Бренд Dongfeng выпустил новый седан Aeolus Yixuan Max

Китайская компания Dongfeng выпустила новый седан под названием Dongfeng Aeolus Yixuan Max.

Данный автомобиль выполнен на платформе DSMA. Модель оснащается независимойподвеской, а также имеет расширенное оснащение. Производителем применена светодиодная оптика, а также панорамная крыша. О технических параметрах автомобиля известно, что под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 190 л.с. Новый седан приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Кроме того, особенностью модели указали двойное сцепление. Несколько позже намерены выпустить модификацию с гибридной установкой на 300 л.с. мощности. Приобрести новый седан можно по цене от 15 тысяч долларов за базовую комплектацию.