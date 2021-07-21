 

Бренд Dongfeng выпустил новый седан Aeolus Yixuan Max

21.07.2021, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайская компания Dongfeng выпустила новый седан под названием Dongfeng Aeolus Yixuan Max.

Данный автомобиль выполнен на платформе DSMA. Модель оснащается независимойподвеской, а также имеет расширенное оснащение. Производителем применена светодиодная оптика, а также панорамная крыша. О технических параметрах автомобиля известно, что под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 190 л.с. Новый седан приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Кроме того, особенностью модели указали двойное сцепление. Несколько позже намерены выпустить модификацию с гибридной установкой на 300 л.с. мощности. Приобрести новый седан можно по цене от 15 тысяч долларов за базовую комплектацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.01 / Путин призвал СК оперативно реагировать на киберугрозы

27.07 / Резников заявил, что информация о выстрелах на Донбассе еще не означает нарушения перемирия

19.10 / Ford купит кредиты на выбросы у конкурирующих автопроизводителей

20.01 / Музей мира в Хиросиме перевёл часы из-за американского ядерного испытания

24.07 / Азербайджанский политолог объяснил бойкот армянских товаров в торговых сетях в России

19.12 / Брексит близко — в британских портах застряли горы контейнеров

10.08 / Явка на выборах президента Беларуси составила на 18.00 более 79% – ЦИК

12.11 / Цена газа “Нафтогазу України” сейчас ниже, чем за три предыдущих года – Коболев

30.09 / Экс-нардепу Микитасю объявили новое подозрение

25.08 / Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика