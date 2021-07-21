 

“Офигенная”. Дорофеева засветила глубокое декольте. Фото

21.07.2021, 8:12, Новости дня
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“А у вас что по настроению?” – спросила своих подписчиков Дорофеева.

За несколько часов пост певицы набрал свыше 52 тыс. лайков и больше 230 комментариев.

“Настроение выше крыши, а все благодаря тебе”, – ответила на вопрос v.shshk22.

“Настя, ты спросила, как настроение, а я отвечу: глядя на тебя, оно всегда отличное”, – призналась le_ryn._.ka.

“Офигенная”, – написала dasha_shvv.

“Чего-то зачастила с фотками с грудью”, – заявил kovotoshi.

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A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С 2010 года была солисткой группы “Время и Стекло”, выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В 2020-м Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes) с 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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