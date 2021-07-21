Уникальную технологию лечения гепатита В разработали в России

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21.07.2021, 7:54, Новости дня
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Уникальную технологию лечения хронического гепатита B разработали ученые Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, сообщили в центре.

«В лаборатории генетических технологий и трансляционных исследований ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава РФ впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции (действующее вещество) на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов в инфицированных клетках», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Особенностью данной субстанции является отсутствие токсичности и безопасность при использовании, уточнили разработчики. На основе разработанного действующего вещества в будущем будет создан лекарственный препарат, отметили в центре.

В мире зарегистрировано свыше 250 млн человек с хроническим гепатитом В, ежегодная смертность от этого заболевания превышает 1 млн человек. В настоящее время полное излечение от хронического гепатита В невозможно, пояснили в центре.

Напомним, российская биотехнологическая компания «Биопалитра» запустила в Санкт-Петербурге серийное производство первой в мире комбинированной тест-системы «МультиСКРИН» для диагностики ВИЧ, гепатитов В и С, сифилиса, которая позволяет одновременно проверить наличие сразу четырех этих заболеваний.



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