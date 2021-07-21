 

Минобороны раскрыло подробности главного военно-морского парада

21.07.2021, 7:54, Новости дня
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В преддверии Дня Военно-морского флота РФ Минобороны открыло на сайте новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду.

Посетители официального сайта военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада на Неве и на Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и особенностями воздушной составляющей торжественного мероприятия.

«Всего в военно-морском празднике 25 июля в Санкт-Петербурге будет задействовано более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, в числе которых ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов» корвет «Стойкий», атомные подводные ракетные крейсеры «Князь Владимир» и «Орел», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов». Также в параде будут задействованы корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи», – сообщили в Минобороны.

В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты
Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Также в новом разделе будет представлена информация о проведении 25 июля военно-морских парадов на базах ВМФ России: в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Североморске и Севастополе .

«Особый интерес интернет-пользователей также вызовет представленная в разделе информация по тактико-техническим характеристикам техники, в том числе исторической, задействованной в Главном военно-морском параде», – добавили в военном ведомстве.

Напомним, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими.



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