 

Госдеп запланировал представить в августе доклад по «Северному потоку – 2»

21.07.2021, 7:00, Новости дня
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В августе Конгрессу США представят доклад по ситуации со строительством газопровода «Северный поток – 2», сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Он отметил, что в мае Конгрессу уже был представлен доклад по газопроводу, «спустя 90 дней» после первого, «ему будет представлен еще один доклад», передает РИА «Новости».

Прайс рассказал, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель глава американского государства Джо Байден вновь назвал газопровод «плохой сделкой для Германии, Украины и для Европы в целом». США считают проект геополитическим и «направленным на расширение российского влияния на европейские энергетические ресурсы, чтобы обойти Украину», передает ТАСС.

В мае США ввели «санкции в отношении 19 компаний и судов», продолжают выступать против строительства, но Вашингтон признает, что «санкции вряд ли могли предотвратить» реализацию проекта. В связи с этим была одобрена приостановка санкций. «Газопровод был достроен более чем на 90%, когда администрация приступила к своим обязанностям в январе», – отметил Прайс.

Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита.



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