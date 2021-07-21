 

Юрист объяснил грозящую владельцам е-мейлов из слитой базы «Умного голосования» опасность

21.07.2021, 4:50, Новости дня
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Создатели проекта «Умное голосование» не стремятся защищать персональные данные сторонников Навального, а ведь их могут признать лицами, причастными к деятельности экстремистской организации. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Так он прокомментировал появление в свободном доступе сотен тысяч электронных адресов из архива «Умного голосования».

«Информацию из слитой в Сеть московской части базы «Умного голосования» наверняка возьмут на учет соответствующие органы. По сути данный проект упоминается в решении суда о запрете Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом), поэтому его тоже могут считать экстремистским. Теперь всех, кто оставил свои персональные данные на этом портале, могут признать лицами, которые сотрудничают с экстремистской организацией», – говорит юрист Илья Ремесло.

Персональные данные из базы данных ФБК появились в открытом доступе на анонимном форуме «Двач» в понедельник, пишут «Известия». В свободном доступе оказались более 448 тыс. e-mail-адресов из московского архива «Умного голосования».

Ремесло напоминает, что это уже третья по счету масштабная утечка персональных данных сторонников блогера Алексея Навального. А это говорит о некомпетентности создателей проекта и «нежелании всерьез защищать персональные данные». «Не исключаю, что сливы устраивает кто-то из самих авторов проекта. Возможно, они таким образом подсиживают друг друга», – предположил эксперт.

Ремесло признался, что в слитой базе электронных адресов оказался и его собственный электронный адрес. «Я специально регистрировался там – с целью проверить работу этого проекта. Но я регистрировался давно и не под своим личным е-мейлом. Но присутствие моего адреса в этом списке показывает, что обнародованная база – подлинная», – подчеркнул собеседник. 

Подобные происшествия вызывают раздражение у сторонников Навального, предположил юрист. «Соратник Навального Леонид Волков постоянно ищет виноватых. Он говорит, что утечку организовал один из бывших сотрудников. Допустим. Но теперь-то у этого человека нет доступа к базе данных. Теперь Волков даже не пытается искать виноватых, а просто молчит по этому поводу. Вокруг него, думаю, остались только те, кому вообще плевать, что происходит с его личными данными. Это уже совсем маргиналы», – подытожил Ремесло.

Напомним, Мосгорсуд в июне по иску столичной прокуратуры признал ФБК и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. По мнению прокуратуры, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».



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