МИД ответил на польский упрек в «неуважении принципов цивилизованного мира»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз объяснила Варшаве невозможность немедленной передачи обломков разбившегося в 2010 году самолета президента Польши Леха Качиньского.

Как рассказала Захарова в Telegram, замглавы МИД Польши Марчин Пшидач обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося самолета президента Леха Качиньского.

Захарова в ответ указала, что Польше уже не раз объясняли: до завершения в РФ следствия вещественные доказательства Варшаве передать не могут. Причем следственные действия «проводятся, в том числе, на основании все новых и новых запросов польской стороны».

Претензии Варшавы Захарова назвала «несостоятельными», как и «утверждение о бессрочном удержании обломков самолета». Как указала представитель МИД России, «в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства, включая обломки воздушного судна, передаются только после завершения следственных действий». Польше это не раз объясняли, сообщила Захарова. При этом Москва выражала «готовность обеспечить польским следователям доступ к обломкам борта».

Генпрокуратура РФ просила Варшаву предоставить «копии стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой». Польша пока не ответила. «Это к вопросу о том, кто «не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества», – сообщила Захарова.

10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М.